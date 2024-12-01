Две развязки и улицы в районе "Комаровский" построят за счет регионального бюджета в Тюмени в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транспортную развязку по Московскому тракту и на примыкании дороги "Обход Ожогино" к трассе Р-254 "Иртыш". Подъезд к Тюмени построят в 2025 г. в рамках программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры".

По информации ГУСа, также в программу попали улицы в планировочном районе "Комаровский" первой и второй очереди и проведение реконструкции автомобильной дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы в Вагайском районе, другие объекты.

"Верстаются планы ремонта дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который придёт на смену нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Объём ремонтов будет сохранён на уровне текущего года", - сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.