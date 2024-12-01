В Тюменском районе задержан подозреваемый в попытке распространения наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали в дер. Патрушева Тюменского района.

Заметив полицейских злоумышленник 2002 года рождения попытался скрыться и сломать свой телефон, чтобы скрыть данные о тайниках.

Правоохранителям стало известно, что молодой человек в одном из мессенджеров приобрел крупную партию наркотиков. Он признался, что планировал распространить запрещенные вещества в Тюмени путем оборудования тайников.

“В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 71 сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетиках находилось наркотические вещество "соль". По предварительным данным, общий вес изъятого составляет около 50-ти граммов”, – сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы до 15 лет. Фигурант заключен под стражу.