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Тюменцы помогли коллеге оборудовать медкабинет в зоне СВО

Общество, 10:03 22 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секретарь одного из первичных отделений "Единой России" в настоящее время проходит службу в госпитале в зоне СВО. Для оказания качественной медицинской помощи раненым бойцам ей был крайне необходим оборудованный кабинет. За поддержкой Анжелика обратилась к тюменским коллегам.

В короткие сроки при участии неравнодушных земляков нужное оборудование было собрано. Свой вклад внесли активисты первичных отделений № 33, 83, 52, 124 и многие другие. Силами общественной организации "Офицеры России" и ее лидера, секретаря ПО № 288 Александра Сукаченко груз доставлен на передовую, сообщили в Тюменской городском отделении партии.

"Спасибо, до слёз!", - прокомментировала тюменский врач и сердечно поблагодарила всех коллег за помощь.

Отметим, что забота о военнослужащих специальной военной операции – приоритетное направление деятельности всех уровней власти. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, посвященной итогам года.

Евгения Шевцова

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# гуманитарная помощь , СВО

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