Искусство встречается с технологиями: в Тюмени стартовала выставка "Синергия возможностей"

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Тюмени открылась выставка "Синергия возможностей". Это уникальный проект, созданный в результате сотрудничества Сбера, Школы образования кафедры искусств Тюменского государственного университета и Тюменского медицинского колледжа.

Студенты ТюмГУ подготовили свои художественные дипломные работы, после чего загрузили фотографии картин в нейросеть Сбера Kandinsky. Она сгенерировала собственные версии изображений, дополняя оригинальные идеи новыми интерпретациями. Выставка готовых работ проходит в стенах Тюменского медицинского колледжа.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Проект "Синергия возможностей" объединяет усилия различных организаций и демонстрирует потенциал современных технологий в искусстве. Мы благодарим Тюменский государственный университет и Тюменский медицинский колледж за активное участие и поддержку проекта. Отдельное спасибо студентам, которые не только продемонстрировали свой талант, но и освоили современные технологии. Я считаю, это важный шаг вперед, позволяющий молодым людям быть в авангарде инноваций и развивать свои навыки в области цифровых технологий".

Оксана Александровна Овсянникова, заведующая кафедрой искусств Тюменского государственного университета: "Очень радует, что наш проект успешно реализовался. На выставке представлены работы наших выпускников 2011–2021 годов. Основное направление представленных произведений — пейзажи, которые оказывают мягкое эмоциональное воздействие на зрителей любого возраста. Здесь можно увидеть разнообразные виды пейзажей: сельские, летние, горные и морские. Выставка проходит в стенах медицинского колледжа, что подчеркивает важность сочетания архитектуры, искусства и искусственного интеллекта".

Картины, созданные с использованием нейросети Kandinsky, будут переданы в дар колледжу. После завершения выставки в Тюмени она отправится в город Ялуторовск, где продолжит свою работу в филиале учебного заведения. В дальнейшем проект "Синергия возможностей" получит продолжение с новой темой — "Медицина будущего".

Марина Михайловна Макарова, директор Тюменского медицинского колледжа: "Данная выставка объединяет искусство, медицину и технологии Сбера. Основными посетителями выставки станут наши студенты, которых насчитывается около 3200 человек. Также посетить выставку смогут ученики профильных медицинских классов, преподаватели и медицинские сотрудники, с которыми мы сотрудничаем, и участники Совета директоров Тюменской области, заседание которого пройдет в нашем здании. Это позволит продемонстрировать возможности коллаборации искусства и искусственного интеллекта. Выставка покажет, как технологии могут влиять на искусство и наоборот".