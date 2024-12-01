Семьи тюменских участников спецоперации посетили музей лошадей "Хутор"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семьи участников СВО посетили туристические объекты Тюменского района. В программе очередного промотура, который стал четвертым в этом году, – музей русских пород лошадей "Хутор", Ембаевский сельский музей и старинная каменная мечеть им. Нигматуллы Хаджи.

В поездке приняли участие 30 человек. В "Хуторе" ребят познакомили с русскими породами лошадей: от самой популярной породы (орловский рысак) до редкой аборигенной забайкальской кучерявой лошади, которую степные кочевники разводили в первом тысячелетии до нашей эры. После небольшой экскурсии участников встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили семьи с наступающим Новым годом и устроили для школьников настоящий зимний праздник.

В селе Ембаево экскурсанты посетили объект культурного наследия региона - большую мечеть, которую возвели в 1884-1888 гг. После знакомства с архитектурным и историческим памятником провели экскурсию по сельскому музею.