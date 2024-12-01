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Семьи тюменских участников спецоперации посетили музей лошадей "Хутор"

Общество, 18:16 23 декабря 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семьи участников СВО посетили туристические объекты Тюменского района. В программе очередного промотура, который стал четвертым в этом году, – музей русских пород лошадей "Хутор", Ембаевский сельский музей и старинная каменная мечеть им. Нигматуллы Хаджи.

В поездке приняли участие 30 человек. В "Хуторе" ребят познакомили с русскими породами лошадей: от самой популярной породы (орловский рысак) до редкой аборигенной забайкальской кучерявой лошади, которую степные кочевники разводили в первом тысячелетии до нашей эры. После небольшой экскурсии участников встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили семьи с наступающим Новым годом и устроили для школьников настоящий зимний праздник.

В селе Ембаево экскурсанты посетили объект культурного наследия региона - большую мечеть, которую возвели в 1884-1888 гг. После знакомства с архитектурным и историческим памятником провели экскурсию по сельскому музею.

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# дети , спецоперация , Тюменский район

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