Цех завода "Поревит" в Ялуторовске будет выпускать миллион поддонов в год

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый цех по производству поддонов планируют построить на площадке завода "Поревит" в Ялуторовске в 2025 году. В год будут выпускать один миллион штук. На северной территории предприятия площадью 7 га возведут цех малых архитектурных форм.

"В 2025 году завершится строительство второго завода по производству тротуарной плитки. В итоге на нашей площадке будут работать четыре производства и несколько вспомогательных", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник производства газобетонных изделий завода "Поревит" Юрий Безуглов.

Он добавил, что два месяца назад открылся завод тротуарной плитки в Екатеринбурге, идет обустройство площадки в Башкортостане по производству тротуарной плитки и газоблоков. Ведутся переговоры по строительству еще ряда производств газобетона и тротуарной плитки в других субъектах России.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Отгрузка стеновых материалов идет из Ялуторовска, для благоустройства — из Ялуторовска и Екатеринбурга. 80 процентов от производства газоблоков уходит на ИЖС. Столько же процентов от производства силикатных блоков уходит на многоквартирное строительство. За 15 лет нашей истории мы произвели стеновых материалов для 22 миллионов квадратных метров жилых помещений", - сказал Юрий Безуглов.

Кадры для производства готовят в Ялуторовском агротехнологическом колледже. На заводе "Поревит" также есть собственные программы наставничества, обучения.

Отметим, завод "Поревит" входит в строительно-индустриальный кластер и является лидером производства стройматериалов в регионе.

Юлия Божок