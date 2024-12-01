В Тюмени предновогодний бум на киногероев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогодний бум на киногероев наблюдают в Тюмени. Почитателям любимых отечественных и зарубежных фильмов предлагают не только известную атрибутику, но и фигуры главных действующих лиц киноэпопей, сообщает "Авито".

Новый год для многих ассоциируется с мандаринами, елкой, "Иронией судьбы", оливье и фильмами про Гарри Поттера. Зимой в Тюмени на улицах, в магазинах, кофейнях все чаще появляется атрибутика этого мирового бестселлера.

| Фото: "Авито" | Фото: "Авито"

Предновогодний бум не обошёл и онлайн-платформу "Авито". К примеру, фигуру феникса директора школы Хогвартс мастер изготовил из пенопласта. Скульптура может украсить дом покупателя, который готов заплатить за нее 200 тыс. рублей.