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В Тюмени предновогодний бум на киногероев

Общество, 11:43 28 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогодний бум на киногероев наблюдают в Тюмени. Почитателям любимых отечественных и зарубежных фильмов предлагают не только известную атрибутику, но и фигуры главных действующих лиц киноэпопей, сообщает "Авито".

Новый год для многих ассоциируется с мандаринами, елкой, "Иронией судьбы", оливье и фильмами про Гарри Поттера. Зимой в Тюмени на улицах, в магазинах, кофейнях все чаще появляется атрибутика этого мирового бестселлера.

"Авито" | Фото: "Авито"

Предновогодний бум не обошёл и онлайн-платформу "Авито". К примеру, фигуру феникса директора школы Хогвартс мастер изготовил из пенопласта. Скульптура может украсить дом покупателя, который готов заплатить за нее 200 тыс. рублей.

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