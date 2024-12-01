Более четырех миллионов заявлений по недвижимости подали жители Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4,1 млн обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН приняли в управлении Росреестра по Тюменской области и региональном филиале Роскадастра за 11 месяцев 2024 года. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составила 49,1 %.

Большинство обращений касались предоставления сведений из ЕГРН - 3,7 млн. В сравнении с таким же периодом прошлого года значение увеличилось на 58 %.

На кадастровый учет подано 52,7 тыс. заявлений, на регистрацию прав – 261,3 тыс.

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в ноябре составил 1,1 дня, в электронном виде – 0,6 дня. Постановка на кадастровый учет - за 1,5 дня, по документам в электронном виде – 1,1 дня. Единая процедура учета и регистрации объектов недвижимости в бумажном виде осуществлялась за 2,1 дня, в электронном виде – 1,6 дня, пишет Мегатюмень.