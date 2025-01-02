  • 2 января 20252.01.2025четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-западный

Эколог прокомментировал изменения климата в Тюменской области

Общество, 14:48 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая зима в этом году в Тюменской области - не последствия глобального потепления, а новая реальность, присущая регионам с ярко выраженными сезонными особенностями, считает эколог, генеральный директор и основатель сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.

"Научное сообщество отказывается от понятия глобального потепления: да, средняя температура планеты растет, но такая формулировка вводит нас в заблуждение, настраивая на ожидание комфортных зим, — рассказал он tmn.aif.ru.

По словам Хорошилова, сибирские морозы не уйдут в прошлое. В целом климат — это сложная и динамичная система. На смену мягкой и бесснежной зиме может прийти буран и мороз, а через несколько дней - солнце, провоцирующее капель. В пример он привел зиму 2023-2024 годов, когда после теплой погоды в Тюмень пришли холода. Вероятность повтора такого сценария: 50 на 50, уверен эколог.

Он подчеркнул, что такая особенность климата только добавляет региону колоритности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# климат , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 02.01.2025Театры Тюменской области поставят спектакли для слабовидящих
17:03 02.01.2025Тюменцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени соцфонда
16:48 02.01.2025Молодежь Тюменской области посоревнуется в новом образовательном шоу
15:51 02.01.2025Тюменские врачи спасли подростка с крупной опухолью