Эколог прокомментировал изменения климата в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая зима в этом году в Тюменской области - не последствия глобального потепления, а новая реальность, присущая регионам с ярко выраженными сезонными особенностями, считает эколог, генеральный директор и основатель сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.

"Научное сообщество отказывается от понятия глобального потепления: да, средняя температура планеты растет, но такая формулировка вводит нас в заблуждение, настраивая на ожидание комфортных зим, — рассказал он tmn.aif.ru.

По словам Хорошилова, сибирские морозы не уйдут в прошлое. В целом климат — это сложная и динамичная система. На смену мягкой и бесснежной зиме может прийти буран и мороз, а через несколько дней - солнце, провоцирующее капель. В пример он привел зиму 2023-2024 годов, когда после теплой погоды в Тюмень пришли холода. Вероятность повтора такого сценария: 50 на 50, уверен эколог.

Он подчеркнул, что такая особенность климата только добавляет региону колоритности.