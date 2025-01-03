Встретить Новый год, как в СССР, предлагают в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать участником программы "Советский Новый год" можно в краеведческом музее в Ялуторовске.

Гостям расскажут и покажут, как в СССР готовились к празднику, какими блюдами украшали стол и какие развлечения радовали советских людей. Записаться на посещение можно по тел. 8 (34535) 3-16-58.

Это только часть большой праздничной программы, которую подготовили на новогодние каникулы специалисты Ялуторовского музейного комплекса. Так, "Дом природы" приглашает детей на игровое событие "Волшебная рукавичка". Здесь ребята смогут насладиться зимними чудесами через театрализованные миниатюры с любимыми героями. Вместе с ними участникам предстоит узнать о традициях празднования Нового года и Рождества в старину на Руси и познакомиться с экспозицией музея "Дом природы". Запись по тел. 8 (34535) 3-25-58.

4 января в 11 и 15 часов в музее "Торговые ряды" можно поучаствовать в мастер-классе "Легенды мыловара" и изготовить натуральное мыло-скраб в форме снежинки.

7 января здесь же, в 11 и 15 часов пройдет мастер-класс "Семейный пряник". Гостям расскажут о пряничных традициях Сибири и помогут создать свои собственные шедевры - расписать пряники яркой глазурью. Справки по тел. 8 (34535) 3-27-50.





