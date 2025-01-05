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В Тюменской области участники нацпроекта увеличили выручку на 69 %

Губернатор, 10:33 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 69 % выросла выручка у предприятий, участвующих в национальном проекте "Производительность труда" в Тюменской области.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Инструментами бережливых технологий овладели 31 тыс. сотрудников 102 компаний региона. После внедрения полученных знаний они смогли повысить производительность труда на 53 %.

В условиях недостатка квалифицированных кадров именно увеличение производительности труда позволяет обеспечить дальнейшее развитие и рост региональной экономики.

Отметим, национальный проект "Производительность труда" успешно завершен и интегрирован в новый – "Эффективная и конкурентная экономика".

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# Александр Моор , национальный проект Производительность труда

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