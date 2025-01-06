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Инспекторы МЧС проверили готовность Туры к крещенским купаниям

Общество, 15:46 06 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

От 32 до 36 сантиметров варьируется толщина льда льда на Туре, где в 2025 году запланировано проведение крещенских купаний.

Контрольные замеры провели 6 января инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области и представители департамента безопасности администрации жизнедеятельности города.

Напомним, что для проведения массовых мероприятий безопасной считается толщина льда не менее 30 сантиметров.

Окончательное решение по проведению крещенских купаний будет принято на выездном совещании, которое состоится 10 января.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , крещенские купания

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