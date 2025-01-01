Жители Тюменской области оформили на 14 % меньше кредитов за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14 % меньше ипотечных, потребительских и автокредитов оформили жители Тюменской области, Югры и Ямала в ноябре 2024 года.

Общая сумма полученных займов в этот месяц составила 60 млрд рублей, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном отделении Банка России.

Жители юга Тюменской области взяли кредиты на более чем 24 млрд рублей, Югры - почти на 26 млрд рублей, Ямала - на 10 млрд рублей.

Наибольшее снижение - на 25 % зафиксировали по ипотечному кредитованию, по потребительскому и автомобильному – на 12 %.

В отделении Банка России по Тюменской области отметили, что снижение спроса на кредиты произошло из-за высоких ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам. Охлаждение кредитной активности и потребительского спроса в условиях проводимой денежно-кредитной политики будет способствовать сдерживанию роста цен, снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Совокупная кредитная задолженность жителей тюменского региона снизилась за месяц на 1 % и на начало декабря составила 1,5 трлн рублей, из них 843 млрд рублей – по ипотеке.

Оксана Корнеенкова