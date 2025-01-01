  • 14 января 202514.01.2025вторник
  • USD102,7081
    EUR104,8556
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

В Тюменской области в программу капремонта включили 53 новостройки

Экономика, 12:36 14 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 новостройки включены в программу капремонта многоквартирных домов в Тюменской области до 2053 г. Таким образом актуализированы данные программы, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Обязательства новосёлов оплачивать взносы за капитальный ремонт возникают через четыре месяца после включения домов в программу. Это также касается владельцев кладовых и парковочных мест, отметили в ведомстве.

Вместе с тем из программы исключены девять многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

На текущий момент в региональной программе находится 7 тыс. 851 многоквартирный дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 14.01.2025В Тюменской области в программу капремонта включили 53 новостройки
11:41 14.01.2025В Тюменской области выпустили прогноз развития сельхозболезней и вредителей на 2025 год
11:19 14.01.2025Предприятия Тюменской области приглашают к участию в конкурсе "Золотой Меркурий"
10:57 14.01.202580 онлайн-курсов для предпринимателей предлагают в Тюменской области