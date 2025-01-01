В Тюменской области в программу капремонта включили 53 новостройки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 новостройки включены в программу капремонта многоквартирных домов в Тюменской области до 2053 г. Таким образом актуализированы данные программы, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Обязательства новосёлов оплачивать взносы за капитальный ремонт возникают через четыре месяца после включения домов в программу. Это также касается владельцев кладовых и парковочных мест, отметили в ведомстве.

Вместе с тем из программы исключены девять многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

На текущий момент в региональной программе находится 7 тыс. 851 многоквартирный дом.