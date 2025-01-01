Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе эскизов памятника героям СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО предлагают жителям Тюменской области. Подать заявки могут не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие. Можно отправить индивидуальные и групповые работы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Победителя и дипломантов определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы. Итоги конкурса подведут в марте 2025 года.

Организуют конкурс Фонд "Защитники Отечества" и Московский финансово-юридический университет совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Условия и форма заявки — в личном кабинете участника на официальном сайте Федерального казначейства.