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Почти половина всех новорожденных 2024 года появились на свет в тюменском перинатальном центре

Общество, 13:31 15 января 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

8 тыс. 176 малышей появились на свет в перинатальном центре в Тюмени в 2024 году - это 46,2 % от общего числа новорожденных региона.

Из них 4 тыс. 193 мальчика - на 40 меньше, чем в 2023 году, и 3 тыс. 983 девочки, что на 62 больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам врачей, каждая беременность и история родов уникальны. Например, самый крошечный малыш появился на свет ростом 25 см и весом 480 гр. Самый крупный - 60 см и 5 кг 838 гр.

Специалисты ПЦ подходят к вопросам рождаемости комплексно. Ведут образовательные программы для будущих мам, применяют новые методы мониторинга и профилактики осложнений, которые помогают предотвратить преждевременные роды, предоставляют необходимую информацию на каждом этапе беременности.

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# новорожденные , перинатальный центр , рождаемость

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