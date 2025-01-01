Почти половина всех новорожденных 2024 года появились на свет в тюменском перинатальном центре

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

8 тыс. 176 малышей появились на свет в перинатальном центре в Тюмени в 2024 году - это 46,2 % от общего числа новорожденных региона.

Из них 4 тыс. 193 мальчика - на 40 меньше, чем в 2023 году, и 3 тыс. 983 девочки, что на 62 больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам врачей, каждая беременность и история родов уникальны. Например, самый крошечный малыш появился на свет ростом 25 см и весом 480 гр. Самый крупный - 60 см и 5 кг 838 гр.

Специалисты ПЦ подходят к вопросам рождаемости комплексно. Ведут образовательные программы для будущих мам, применяют новые методы мониторинга и профилактики осложнений, которые помогают предотвратить преждевременные роды, предоставляют необходимую информацию на каждом этапе беременности.