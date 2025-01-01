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В Тюмени из-за морозов объявили актирову для младших классов первой смены

Общество, 06:51 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены для учеников 1-4 классов в школах Тюмени отменили из-за низкой температуры воздуха 23 января. Об этом сообщает администрация города.

Образовательный процесс в школах организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В Тюмени по данным на 6 часов 30 минут столбики термометров опустились до минус 26 градусов, скорость юго-западного ветра достигает 4 метров в секунду. Ожидается, что днем потеплеет до минус 22, а к вечеру до минус 19 градусов.

Напомним, при принятии решения об актировке специалисты учитывают температуру и скорость ветра. При ветреной погоде (более 2 метров в секунду) школьники 1-4 классов остаются дома при минус 25 градусах и ниже, 5-9 классов – при минус 30 градусах, 10-11 классов – при минус 35 градусах. Если ветра нет, то температурный порог для актировки составляет минус 30, 35 и 40 градусов соответственно по классам.

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