Тюменская швейная мануфактура расширит производство

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фабрика "Западно-Сибирская мануфактура" в Тюмени намерена расширить производство. Помещение для этого есть, нужны швеи и новое оборудование.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор по производству и развитию фабрики "Западно-Сибирская мануфактура", член Союза дизайнеров России Марина Сорокина.

"Есть дополнительное помещение, мы готовы его развивать в течение года. Планируем создать примерно 200 рабочих мест. Приглашаем швей. К нам едут специалисты из ближайших городов. И хотим поработать с Торгово-промышленной палатой по поводу рекрутинга швей из ближнего зарубежья", - рассказала Марина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первые шаги по расширению производства сделаны. При поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий на грант "Новая нефть" в 500 тыс. рублей закуплен плоттер – принтер для распечатывания лекал и раскладок. Он способен заменить трёх специалистов. Это главный помощник для раскройщика.

"Программа делает раскладку, принтер ее выпускает. Все это кладется на настил, и раскройщик вырезает. Плоттер работает второй месяц, показал высокую эффективность. Если раньше три дня уходило на то, чтобы раскроить большой заказ, сейчас на это требуется один день", - уточнила директор по производству.

Большую помощь сотрудникам оказывает швейная машина, которую называют шаблонник. По заданной компьютерной программе она делает сложную работу: прошивает и обрезает лазером прорезные карманы, обтачивает детали, делает стежки, обрабатывает молнии. Устройство заменяет пять-шесть высококвалифицированных швей. Приобретено по программе лизинга.

Супруги Сорокины организовали бизнес в ноябре 2023 г. Модельер-конструктор Марина работает по специальности более 10 лет. Имеет собственный бренд – школьная форма Preppy. Новую коллекцию модельер Сорокина презентует после запуска второго производственного цеха.

Западно-Сибирская мануфактура занимается пошивом одежды по давальческой схеме. Специализируется на костюмной, и плательной группе. Новое направление – горнолыжные костюмы и формы для мотоциклистов. С февраля мастера "Фейного цеха", так называется швейный цех, начнут выполнять заказ по пошиву 1 тыс. 500 изделий для мотоспортсменов.

В мануфактуре работают около 30 человек. В смену выпускают от 100 до 300 изделий различной сложности.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Максимально автоматизировать производство – задача предпринимателей. Это позволит минимизировать человеческий фактор, улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить объем, уверены Сорокины.

Добавим, грантовый конкурс "Новая нефть" стартует в Тюмени в конце января 2025 г. Общая сумма поддержки составит 5 млн рублей. В первый конкурс 2024 г. господдержку получили 12 предпринимателей.

Анжела Лебедева