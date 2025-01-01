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Тюменская швейная мануфактура расширит производство

Экономика, 12:36 23 января 2025

ИА "Тюменская линия"

Фабрика "Западно-Сибирская мануфактура" в Тюмени намерена расширить производство. Помещение для этого есть, нужны швеи и новое оборудование.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор по производству и развитию фабрики "Западно-Сибирская мануфактура", член Союза дизайнеров России Марина Сорокина.

"Есть дополнительное помещение, мы готовы его развивать в течение года. Планируем создать примерно 200 рабочих мест. Приглашаем швей. К нам едут специалисты из ближайших городов. И хотим поработать с Торгово-промышленной палатой по поводу рекрутинга швей из ближнего зарубежья", - рассказала Марина.

ИА "Тюменская линия"

Первые шаги по расширению производства сделаны. При поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий на грант "Новая нефть" в 500 тыс. рублей закуплен плоттер – принтер для распечатывания лекал и раскладок. Он способен заменить трёх специалистов. Это главный помощник для раскройщика.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Программа делает раскладку, принтер ее выпускает. Все это кладется на настил, и раскройщик вырезает. Плоттер работает второй месяц, показал высокую эффективность. Если раньше три дня уходило на то, чтобы раскроить большой заказ, сейчас на это требуется один день", - уточнила директор по производству.

Большую помощь сотрудникам оказывает швейная машина, которую называют шаблонник. По заданной компьютерной программе она делает сложную работу: прошивает и обрезает лазером прорезные карманы, обтачивает детали, делает стежки, обрабатывает молнии. Устройство заменяет пять-шесть высококвалифицированных швей. Приобретено по программе лизинга.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Супруги Сорокины организовали бизнес в ноябре 2023 г. Модельер-конструктор Марина работает по специальности более 10 лет. Имеет собственный бренд – школьная форма Preppy. Новую коллекцию модельер Сорокина презентует после запуска второго производственного цеха.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Западно-Сибирская мануфактура занимается пошивом одежды по давальческой схеме. Специализируется на костюмной, и плательной группе. Новое направление – горнолыжные костюмы и формы для мотоциклистов. С февраля мастера "Фейного цеха", так называется швейный цех, начнут выполнять заказ по пошиву 1 тыс. 500 изделий для мотоспортсменов.

В мануфактуре работают около 30 человек. В смену выпускают от 100 до 300 изделий различной сложности.

ИА "Тюменская линия"

Максимально автоматизировать производство – задача предпринимателей. Это позволит минимизировать человеческий фактор, улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить объем, уверены Сорокины.

Добавим, грантовый конкурс "Новая нефть" стартует в Тюмени в конце января 2025 г. Общая сумма поддержки составит 5 млн рублей. В первый конкурс 2024 г. господдержку получили 12 предпринимателей.

Анжела Лебедева

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# креативные индустрии , легкая промышленность , предпринимательство , ТАРКИ

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