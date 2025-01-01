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Участники СВО могут заявиться на программу "Время героев" до 25 января

Общество, 16:49 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Желающим подать заявку на участие в кадровой программе "Время героев" стоит поторопиться - прием на второй поток завершится 25 января в 14 часов по местному времени.

Отбор участников СВО проводится по указанию президента РФ Владимира Путина. Задача программы — подготовить высококвалифицированных лидеров из числа участников спецоперации для работы в государственных и муниципальных органах власти.

Среди выпускников первого потока - полпред в УФО Артем Жога, он стажировался в администрации президента РФ, напоминает пресс-служба полпредства. В правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора подготовку по разным направлениям проходит финалист программы Виктор Квасов.

"Программа призвана подключить бойцов к управлению наших государством в разных сферах: политике, промышленности, спорте, культуре, экономике. Это поддержит парней, даст им возможность служения Отчизне на другом фронте", - считает Артем Жога.

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# Артем Жога , Время героев , заявка

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