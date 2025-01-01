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Новую партию техники отправили бойцам СВО из Ялуторовского района

Общество, 19:00 28 января 2025

глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг | Фото: глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг

Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону проведения СВО из Ялуторовского района. Бойцы получат автомобиль "Газель" и сварочный колесный агрегат от АО "Автотранс", сообщил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

Кроме этого, жители собрали для военнослужащих посылки с продуктами, теплой одеждой, инструментами, изготовили окопные свечи и маскировочные сети. Всё это ветераны-пограничники Тюменской области доставят землякам-участникам спецоперации в ближайшие дни.

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# гуманитарный груз , спецоперация

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