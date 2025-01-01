Эксперт отметила приверженность Тюменской области к обеспечению качественного образования для детей
Стратегия губернатора Александра Мора, направленная на обеспечение доступности качественного образования для всех детей, является примером эффективного управления и социально ориентированной политики. Об этом заявила член Общественной палаты города Салехарда Лидия Квашнина, которая прокомментировала начало занятий в новой средней школе в с. Казанское Вагайского района.
С открытием новой школы Тюменская область, по ее оценке, укрепляет свою приверженность к обеспечению качественного образования для всех детей, независимо от их места жительства.
"Это не просто здание, а значимый шаг к созданию равных возможностей для учеников, которые теперь смогут наслаждаться комфортной учебной атмосферой, современными классами, кабинетом робототехники и хорошо оборудованным спортивным залом", - подчеркнула Лидия Квашнина на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".
Новое образовательное учреждение в селе Казанском построено по программе замены деревянных школьных зданий, сообщил во время телемоста с учениками, родителями и педагогами губернатор Тюменской области Александр Моор. "За последние десять лет она охватила более 20 отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году открыли две новые школы. Работа продолжается. Наша цель – чтобы в Тюменской области все дети, независимо от того, где они живут, могли учиться в современных условиях", – заявил Александр Моор.
Такой подход, по мнению Лидии Квашниной, позволит не только улучшить условия обучения, но и вдохновить детей на достижение новых высот.
"Такой же политики придерживается и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, - отметила Лидия Квашнина. - И даже в самом отдалённом посёлке автономного округа можно встретить детские сады, школы и молодёжные центры, оборудованные самыми инновационными гаджетами, комфортные и соответствующие последним тенденциям и требованиям к детским и молодёжным пространствам".