Эксперт отметила приверженность Тюменской области к обеспечению качественного образования для детей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Стратегия губернатора Александра Мора, направленная на обеспечение доступности качественного образования для всех детей, является примером эффективного управления и социально ориентированной политики. Об этом заявила член Общественной палаты города Салехарда Лидия Квашнина, которая прокомментировала начало занятий в новой средней школе в с. Казанское Вагайского района.

С открытием новой школы Тюменская область, по ее оценке, укрепляет свою приверженность к обеспечению качественного образования для всех детей, независимо от их места жительства.

"Это не просто здание, а значимый шаг к созданию равных возможностей для учеников, которые теперь смогут наслаждаться комфортной учебной атмосферой, современными классами, кабинетом робототехники и хорошо оборудованным спортивным залом", - подчеркнула Лидия Квашнина на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Новое образовательное учреждение в селе Казанском построено по программе замены деревянных школьных зданий, сообщил во время телемоста с учениками, родителями и педагогами губернатор Тюменской области Александр Моор. "За последние десять лет она охватила более 20 отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году открыли две новые школы. Работа продолжается. Наша цель – чтобы в Тюменской области все дети, независимо от того, где они живут, могли учиться в современных условиях", – заявил Александр Моор.

Такой подход, по мнению Лидии Квашниной, позволит не только улучшить условия обучения, но и вдохновить детей на достижение новых высот.

"Такой же политики придерживается и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, - отметила Лидия Квашнина. - И даже в самом отдалённом посёлке автономного округа можно встретить детские сады, школы и молодёжные центры, оборудованные самыми инновационными гаджетами, комфортные и соответствующие последним тенденциям и требованиям к детским и молодёжным пространствам".