Тюменская студентка создает цифровую энциклопедию о животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второкурсница направления "Ветеринария" ГАУ Северного Зауралья Ксения Филина решила создать цифровую энциклопедию, посвященную развитию животных. В прошлом году она выиграла 1 млн рублей в конкурсе "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" по направлению "Креативные индустрии".

Над проектом Ксения трудится вместе с научным руководителем - к.и.н., доцентом кафедры философии и социально-гуманитарных наук аграрного университета Ольгой Гончаренко.

"К сожалению, на сегодняшний день на русском языке представлено мало научно-популярной литературы по палеонтологии, онтофилогенезу и ветеринарии, в особенности для среднего и старшего школьного возраста. Моя цель – создать цифровое издание с системой QR-кодов, которые будут вести на поясняющие ролики, интервью, анимацию. Отмечу, что аналогов такой энциклопедии пока нет", - рассказывает студентка.

Первый - подготовительный - этап проекта уже завершен. Сверстан дизайнбук, согласована структура книги, выработан стиль, начинается написание чернового текста. Впереди, по словам Ксении, редактура, проверка на фактические ошибки, верстка, рекламная кампания и печать.