На соревнованиях по спортивной аэробике в Тюмени выступят 300 спортсменов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по спортивной аэробике пройдут 2 февраля в Тюмени. Спортсмены выступят в спортивном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Свои умения продемонстрируют 300 спортсменов. Состязания станут отборочным этап региональных соревнований, которые пройдут 15 февраля 2025 года.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов. Открытие стартует в 14 часов.

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