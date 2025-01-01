Тюменские застройщики, представители бизнеса и власти обсудили КРТ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплексное развитие территорий обсудили представители администрации Тюмени, ведущих компаний-застройщиков города и бизнес-сообщества 30 января. Рабочая встреча прошла в центре стратегического развития "Сибирь".

Заместитель главы Тюмени, директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрий Иванов рассказал собравшимся о 20 площадках комплексного развития территорий. Из презентации понятны сроки и условия появления нежилых помещений в новых домах, которые будут полезны бизнесу.

Несколько локаций расположены на Лесобазе. Одна из них — на улице Камчатской.

"Наша знаменитая Лесобаза приобретает новое лицо, новый статус. Площадь участка на улице Камчатской составляет 23,9 гектара. На сегодня все объекты старого жилого фонда в обозначенных границах снесены. На этой территории компания "ЭНКО" уже строит первые объекты. В рамках трех очередей будет реализован ЖК "Беринг", - поделился Дмитрий Иванов.

Два дома ЖК "Беринг" введут в конце 2025 года. Коммерческий директор компании "ЭНКО" Юлия Файзуллина отметила, Лесобаза недооценена, имеет высокий потенциал. Цена квадратного метра жилья в этом районе ниже на 10-15%, если брать во внимание среднерыночную стоимость "квадрата" по городу. Девелоперы на Лесобазе проводят масштабную работу, вместе с органами власти они изменяют имиджевый облик района.

Реновацию планируют провести и в районе ул. Константина Заслонова. Это единственная территория, где еще сохранился старый жилой фонд. В случае интереса девелоперов в 2025 году площадку включат в программу КРТ.

Две компании создают центры притяжения на двух участках общей площадью 60 га - на улицах Береговой, 2 Луговой в границах с ЖК "Европейский берег". ООО "Брусника" и специализированный застройщик "К2" строят здесь жилые комплексы "Зарека" и "Европейский берег 2.0", соответственно. Как отметил Дмитрий Иванов, срок реализации — до 2030 года. Большую часть старых домов уже расселили, на эти площадки уже выдали разрешение на строительство.

Комплексное развитие территорий кардинально изменится облик района ДОК. Застройщики реализуют четыре самостоятельных договора на общей площади 120 га. Сроки определены: до 2031 и 2033 года. В частности, здесь строят новый квартал под названием "Остров-сад".

"После мероприятий по отселению, которые выполнены здесь в большом объеме, на ДОКе не останется ничего из старого жилого фонда. Это будет совершенно новый микрорайон со своей развитой инфраструктурой. В обязательства застройщика уже включили передачу земель для строительства социальных объектов, либо передачу построенных соцобъектов в муниципальную собственность безвозмездно", — добавил директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города.

Также на встрече представители компаний-застройщиков подробно рассказали о своих продуктах. Они уделили внимание коммерческой недвижимости в новых комплексах.

О формах поддержки девелоперы подробнее узнали от вице-президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генерального директора ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлии Ахметовой. Она проинформировала об открытии в 2025 году нового направления по организации мероприятий для застройщиков.

"Многие застройщики реализуют свои проекты в разных субъектах Российской Федерации. Из Тюмени можем организовать закупочные сессии, день по продаже коммерческой и жилой недвижимости на территории других регионов. Пользуйтесь сетью Торгово-промышленной палаты", — дополнила она, обращаясь к слушателям.

Отметим, механизм комплексного развития территорий активно реализуется в областной столице с 2021 года. Администрацией города задан вектор: обновить облик города, дать новую жизнь невостребованным пространствам, создать современную городскую среду, удобную для жизни и работы, ускорить переселение жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Инна Пахомова