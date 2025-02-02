Тюменская студентка присоединилась к волонтерской миссии по очистке Черноморского побережья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские волонтеры активно откликнулись на призыв поучаствовать в добровольческой миссии и помочь в очищении побережья Черного моря от мазута. В их числе - студентка Тюменского индустриального университета Лиля Крамер.

"Я являюсь добровольцем Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. И когда в Анапе произошла эта катастрофа, уже через пару дней нам сообщили, что собирается сводная группировка, все желающие могут принять участие. Я дала согласие без долгих раздумий. Почему? Мне не безразлична ситуация с экологией в нашей стране и тем более на Черном море, побережье которого является одним из главных курортов", - поделилась девушка с изданием "Тюменская область сегoдня".

Группа из 25 волонтеров вылетела из Тюмени в Анапу в первые дни января.

Ежедневно в 10 часов добровольцы отправлялись на пляж, проходили инструктаж по технике безопасности, получали все необходимые средства индивидуальной защиты и сорбенты. Работиа их заключалась в снятии слоя песка с мазутом - его собирали и грузили в мешки.

"Когда мы приехали, на песке лежали огромные черные блины. Самым эмоционально тяжелым было выходить утром следующего дня на очищенный накануне участок и видеть, что за ночь на него нанесло еще больше мазута", - рассказала Лиля Крамер.

Большая часть загрязнений уже ликвидирована. Девушка выразила уверенность, что в скорое время вернется сюда отдыхать и наслаждаться чистым морем и побережьем.