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Фестиваль идей впервые пройдет в Тобольске

Общество, 11:16 04 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научный и фантастический фестиваль идей им. Менделеева впервые пройдет в Тобольске с 6 по 9 февраля. Он рассчитан на все возрастные группы, которые интересуются тем, как будут жить люди спустя 30-100 лет.

"Фестиваль приурочен ко дню рождения Дмитрия Менделеева и носит его имя не случайно — ведь идеи великого тоболяка до сих пор актуальны и помогают двигать жизнь, науку и промышленность вперед. Но наш фестиваль не только об идеях Менделеева. Он ищет любые новые идеи, которые могут изменить наше будущее, и, конечно, в первую очередь нам интересны идеи ученых, ведь им суждено сбыться с большей вероятностью", - рассказали организаторы.

Этот фестиваль для тех, кто сам хочет предложить свои идеи для будущего. Участники будут разбираться, какие известные направления науки могут помочь в реализации идей и какие великие открытия еще только предстоит сделать, чтобы они могли реализоваться.

Организаторы фестиваля — дирекция "Фестиваля сибирских историй", который проводится в рамках федеральной программы контекстного развития территорий "Книги в городе" при поддержке компании "СИБУР" и администрации Тобольска. Соорганизаторами программ выступают Тобольская комплексная станция УРО РАН, Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева ТюмГУ и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Все подробности о программе и площадках проведения фестиваля появятся в группе "Книги в городе Х Фестиваль идей".

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# Дмитрий Менделеев , наука , Тобольск , фестиваль

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