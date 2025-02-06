Помогут сервисы Сбера: тюменцы рассказали, как заключают сделки с недвижимостью без ипотеки

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Даже если покупка недвижимости осуществляется без ипотеки, Сбер предлагает удобные решения для быстрой и безопасной сделки. Жители Тюмени, приобретающие жильё за счёт собственных средств, хотят быть уверены в корректности оформления документов и надёжности передачи денежных средств. Клиенты банка и риелторы делятся опытом, рассказывая, почему они выбирают Сбер для заключения сделок за наличные.

Татьяна Григорьева, участница сделки с недвижимостью:

"Мы продали свою старую квартиру, используя материнский капитал и личные накопления для покупки жилья в новостройке. Мы решили обойтись без помощи риэлторов, благодаря чему получили скидку от застройщика. Для того чтобы всё прошло гладко, выбрали расчёты через Сбербанк. Одновременная продажа старой квартиры и покупка новой были оформлены за одно посещение офиса. Запись на встречу прошла через мобильное приложение, что было очень удобно".

Ирина Иванова, риелтор:

"Как профессионал, я часто встречаюсь с клиентами, покупающими недвижимость за наличные. В таких ситуациях крайне важна безопасность расчётов и правильное оформление всей документации. Поэтому я советую своим клиентам воспользоваться услугами Сбера. Они обеспечивают быстроту, удобство и надёжность сделок, защищая интересы обеих сторон. Я ценю готовность специалистов Сбера помогать с составлением договоров и проверять юридическую чистоту объектов. Это облегчает мою работу и делает процесс покупки недвижимости максимально комфортным и безопасным для моих клиентов".

Марина, покупательница квартиры:

"Я одновременно продала одну квартиру и приобрела новую. Продавец жил в Москве, и сделка была проведена с помощью сервиса "Безопасные расчёты" от Сбера. Затраты на эту услугу мы разделили поровну, так как продавцу не пришлось приезжать в Тюмень лично. В оговорённое время мы посетили отделения Сбера в наших городах и завершили процедуру. Сейчас ждём документы из Росреестра. Отличный сервис, который помог сэкономить не только время, но и деньги".

Для записи на сделку с недвижимостью в Сбере можно воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением Домклик. Документы подписываются непосредственно в отделении банка, куда нужно прийти лишь однажды. Стоимость услуги варьируется в зависимости от региона и выбранных сервисов, например, договор купли-продажи, сервис безопасных расчётов и электронная регистрация. Точная сумма будет указана при оформлении заявки на сделку.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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