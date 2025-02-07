Жители Тюмени могут позволить себе 20 свиданий в месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень – второй город России, где среднестатистический гражданин может позволить себе 20 романтических свиданий в месяц. К таким выводам, пришли аналитики 2ГИС, которые рассчитали, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах страны.

"В расчёте эксперты учитывали минимальный набор "обязательных" для свидания трат — на букет цветов и романтический ужин в ресторане. Стоимость ужина рассчитана на основе данных 2ГИС о среднем чеке в ресторанах, цветов — на основе средней стоимости букета из семи красных роз в городе", - отмечено в сообщении компании.

Так вот, букет для тюменского кавалера обойдется в среднем в 2 тыс. 204 рубля. А средний ужин в ресторане на двоих – в 3 тыс. 363 рубля. Всего на романтическое свидание кавалер потратит - 5 тыс. 568 рублей.

За последние 12 месяцев (с февраля 2024 по февраль 2025) средний чек свидания вырос на 9,4%, но за счёт роста средней зарплаты на 18% россияне смогут позволить себе на одно свидание в месяц больше, чем в прошлом году.

На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионах (за октябрь 2024) эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. Оказалось, что зарплаты за год выросли на 18%, а средний чек свидания — на 9%. В итоге жители крупных городов России в 2025 году могут позволить себе на одну романтическую встречу в месяц больше, чем годом ранее.

Самый заметный рост индекса показала Москва: плюс три свидания в месяц вывели столицу на первое место в рейтинге, которое в 2024 году занимала Тюмень. Наш город на этот раз на второй строчке – количество свиданий у нас за год не подросло. Как и во всем Тюмень стабильна - 20 свиданий в месяц.

На три свидания в месяц больше могут позволить себе и жители Ижевска: рост среднего чека на 15,3% нивелировался ростом средней зарплаты на 27,3%, в индексе свидания город поднялся с 8 строки на 6. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость свидания в крупных городах выросла на 466 рублей или на 9,4% — что почти равно уровню инфляции, рассчитанному Росстатом по итогам 2024 года. По данным 2ГИС, средний чек в ресторанах за последний год увеличился меньше (в среднем на 6,5%), чем средняя стоимость букета из семи роз (на 13,6%). Средняя стоимость свидания в 2025 году составила 5395 рублей.

Дешевле всего организовать свидание в Махачкале — жителям этого города придется потратить 4 396 рублей (2,3% к прошлому году). В топ-3 городов с самыми низкими затратами вошли Ульяновск (4 727 рублей, 20,7%) и Пермь (4 827 рублей, 4,5%). В прошлом году городом, где свидание обходилось дешевле всего, был Ульяновск.

В большинстве городов индекс свидания вырос на 1-2 пункта. Не изменилось среднее количество свиданий в месяц в Тюмени, Иркутске, Ульяновске, Самаре и Ростове-на-Дону. И только в Тольятти индекс снизился, впрочем, всего на один пункт — до 11 свиданий в месяц.

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