Жительница Тюмени рассказала об уборке мазута в Анапе

| Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Об участии в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе рассказала 63-летняя жительница Тюмени. Вера Тухватуллина вместе с другими волонтерами присоединилась к экологической миссии в январе.

"Состою в волонтерских чатах. Увидела сообщение, что Всероссийская экологическая компания набирает желающих. Не раздумывая, подала заявку. Мою кандидатуру одобрили. Условия работы достаточно сложные: песок мокрый и тяжелый. Вставать утром приходилось рано, далее завтракали и ехали в штаб. Поздно вечером возвращались в гостиницу, отмывались, рано утром снова направлялись на точку сбора", - поделилась тюменка.

На берегу волонтеры трудились в светлое время дня. Когда освобождались на одном участке, переходили на другой, где требовалась помощь. Свободного времени совсем не было. По ее словам, каждый ощущал поддержку. Местные жители трепетно относятся к волонтерам: на пляж приносят пирожки, сало, сладости и даже приглашают в баню, пишет "Мегатюмень".