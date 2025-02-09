Тюменок приглашают на мероприятия женских клубов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жительниц Тюменской области приглашают посетить мероприятия женских клубов, которые организованы при поддержке кадрового центра "Работа России". Они создают для женщин среду поддержки, где те могут делиться опытом, находить ответы на волнующие вопросы и получать экспертную помощь.

В заседаниях участвуют специалисты из разных сфер: врачи, психологи, представители правоохранительных органов, преподаватели. На встречах поднимаются темы здорового образа жизни, воспитания, финансовой грамотности, пишет информационный центр правительства региона.

Следующая встреча пройдет в Тобольске 11 февраля, в Заводоуковске - 12 февраля, а 18 февраля в Упорово поговорят о том, как открыть собственное дело. В Тюмени 19 февраля расскажут о направлениях и организации профориентационной работы с подростками.

Подробнее о встречах в своих муниципалитетах можно узнать в отделениях кадрового центра по месту жительства.