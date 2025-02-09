Мастер-класс по русской традиционной пляске устроят в Тюмени
Общество, 14:50 09 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Мастер-класс по русской традиционной пляске устроят в мультицентре "Контора пароходства" 16 февраля. Его проведет руководитель фольклорной студии "Славица" Евгения Рысаева, сообщает медиацентр молодежной политики региона.
Занятие поможет лучше понять русскую культуру и сформировать более глубокое представление о вечерках — традиционных способах проведения досуга.
Для мастер-класса лучше всего подобрать удобную обувь, которая хорошо сидит на ноге и не скользит. Не стоит надевать ботинки и туфли на толстой подошве или высоком каблуке.
Необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало в 12 часов.
Возрастное ограничение: 12+