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Мастер-класс по русской традиционной пляске устроят в Тюмени

Общество, 14:50 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мастер-класс по русской традиционной пляске устроят в мультицентре "Контора пароходства" 16 февраля. Его проведет руководитель фольклорной студии "Славица" Евгения Рысаева, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Занятие поможет лучше понять русскую культуру и сформировать более глубокое представление о вечерках — традиционных способах проведения досуга.

Для мастер-класса лучше всего подобрать удобную обувь, которая хорошо сидит на ноге и не скользит. Не стоит надевать ботинки и туфли на толстой подошве или высоком каблуке.

Необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало в 12 часов.

Возрастное ограничение: 12+

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# мастер-класс , танцы

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