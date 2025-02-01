В Тюменской области построили школу, дороги и развязку с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу, дороги, трехуровневую развязку построили в Тюмени с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) с 2021 по 2024 г. Тюменская область в числе первых восьми регионов России подключилась к реализации механизмов федеральной программы "Инфраструктурного меню", сообщает Главное управление строительства.

В программу вошли: школа на 1200 учебных мест в районе ул. Арктическая - Ямбургский проезд - Андрея Бушуева; два участка улиц и дорог жилого района в границах улиц: Губернская — Закалужская - Московский тракт; трёхуровневая транспортная развязка на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы.

"По двум объектам работы будут продолжены в текущем году: улицы в планировочном районе "Комаровский"" первой и второй очереди и транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" - Подъезд к Тюмени", - уточнили в ГУСе.

Правительственная комиссия по региональному развитию на конкурсной основе отобрала четыре тюменских проекта, на возведение которых был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). Финансирование по ставке 3 % годовых со сроком погашения до 15 лет даёт регионам возможности для ускоренного развития инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры.

В рамках механизма "Специальный казначейский кредит", который также входит в федеральный проект "Инфраструктурного меню" в Тюменской области в 2023 году были закуплены 34 автобуса большого класса (ЛиАЗ). Вместимость каждого - 108 человек.

Правительство РФ 10 февраля 2025 г. утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 г. Казначейские инфраструктурные кредиты будут предоставляться в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и станут продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов – самого капиталоемкого инструмента социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню".

"Нужно внимательно отбирать проекты с учетом обратной связи от граждан", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

видео: t.me/government_rus