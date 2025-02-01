В Тюмени 27 компаний из России и Беларуси представляют метрологические приборы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 компаний из разных регионов России и Беларуси представляют измерительные приборы, оборудование для разных отраслей промышленности на выставке в Тюменском технопарке. Она проходит в рамках семинара метрологов.

Расходомеры электромагнитные и звуковые, регуляторы-теплообменники и другое впервые презентует в Тюменской области представитель ООО "Базис-энерго" Республики Беларусь Александр Жидков. В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он признался, что компания заинтересована в контрактах с участниками Нефтегазового кластера.

"Есть предварительные договоренности, заинтересованность в нашей продукции. Необходимо проработать вопрос по документации. Будем стараться развиваться, интегрировать наше оборудование с вашими заказчиками и производителями. У вас большой нефтегазовый кластер", - отметил заместитель директора по развитию Александр Жидков.

Интерес к участию в тюменской выставке метрологического оборудования проявили ведущие предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Воронежа и других городов. Количество участников ежегодно растет, отмечают организаторы, в этот раз на шесть компаний больше, чем в прошлом году. Многие представляют инновационные разработки – аналоги импортной продукции. Предприятия готовы отвечать на современные вызовы, решать вопросы технологического суверенитета страны.

Нефтегазовый кластер поддерживает проведение специализированной выставке с целью поиска новых участников ассоциации и предоставления возможностей для локализации производства на территории региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Выставка – это про кооперацию, решение сложных задач, которые стоят перед отраслью. И сегодня мы обсудили вопрос: есть ряд китайских производителей, которые активно и агрессивно стараются зайти на наш рынок, при этом в большинстве случаев качество продукции при сертификации не выдерживается. А это существенные риски. Мы должны лоббировать интересы наших предприятий. Обеспечивать эффективную коммуникацию, стабильный рост и развитие компаний. Делаем это в диалоге с наукой, сервисными компаниями", - рассказал директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Тюменский центр стандартизации и метрологии является участником кластера. Их мероприятия поддерживает единая инвестиционная команда региона.

Всего более 250 метрологов Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала обсуждают законодательные изменения в отрасли, решают вопросы кадрового обеспечения с 10 по 12 февраля. За это время компании – участники выставки успеют обзавестись новыми партнерами и заказами.

Анжела Лебедева