  • 11 февраля 202511.02.2025вторник
  • USD96,7821
    EUR100,4991
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер западный

В Тюмени 27 компаний из России и Беларуси представляют метрологические приборы

Экономика, 13:31 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 компаний из разных регионов России и Беларуси представляют измерительные приборы, оборудование для разных отраслей промышленности на выставке в Тюменском технопарке. Она проходит в рамках семинара метрологов.

Расходомеры электромагнитные и звуковые, регуляторы-теплообменники и другое впервые презентует в Тюменской области представитель ООО "Базис-энерго" Республики Беларусь Александр Жидков. В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он признался, что компания заинтересована в контрактах с участниками Нефтегазового кластера.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Есть предварительные договоренности, заинтересованность в нашей продукции. Необходимо проработать вопрос по документации. Будем стараться развиваться, интегрировать наше оборудование с вашими заказчиками и производителями. У вас большой нефтегазовый кластер", - отметил заместитель директора по развитию Александр Жидков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Интерес к участию в тюменской выставке метрологического оборудования проявили ведущие предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Воронежа и других городов. Количество участников ежегодно растет, отмечают организаторы, в этот раз на шесть компаний больше, чем в прошлом году. Многие представляют инновационные разработки – аналоги импортной продукции. Предприятия готовы отвечать на современные вызовы, решать вопросы технологического суверенитета страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Нефтегазовый кластер поддерживает проведение специализированной выставке с целью поиска новых участников ассоциации и предоставления возможностей для локализации производства на территории региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Выставка – это про кооперацию, решение сложных задач, которые стоят перед отраслью. И сегодня мы обсудили вопрос: есть ряд китайских производителей, которые активно и агрессивно стараются зайти на наш рынок, при этом в большинстве случаев качество продукции при сертификации не выдерживается. А это существенные риски. Мы должны лоббировать интересы наших предприятий. Обеспечивать эффективную коммуникацию, стабильный рост и развитие компаний. Делаем это в диалоге с наукой, сервисными компаниями", - рассказал директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Тюменский центр стандартизации и метрологии является участником кластера. Их мероприятия поддерживает единая инвестиционная команда региона.

Всего более 250 метрологов Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала обсуждают законодательные изменения в отрасли, решают вопросы кадрового обеспечения с 10 по 12 февраля. За это время компании – участники выставки успеют обзавестись новыми партнерами и заказами.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Васильев , выставка , нефтегазовый кластер , Республика Беларусь , Тюменский центр стандартизации и метрологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 11.02.2025В Тюмени 27 компаний из России и Беларуси представляют метрологические приборы
12:14 11.02.2025Спрос на франшизы у жителей Тюмени вырос на треть за год
11:41 11.02.2025Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики Тюменской области достигла 92,8 %
11:19 11.02.2025В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 98 участков дорог