Более двух тысяч опор заменил "Ростелеком" в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

2 тыс. 252 опоры установили сотрудники "Ростелекома" в Тюменской области в 2024 году в рамках обновления телекоммуникационной инфраструктуры цифрового провайдера.

Проект реновации нацелен на кластерную реконструкцию. Больше всего опор в 2024 году было заменено в Ишиме и с. Упорово. Там специалисты установили 800 новых столбов.

Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такие сооружения выдерживают порывы ветра и механические нагрузки и служат до 30 лет.

В результате модернизации волоконно-оптический кабель, размещённый на опорах, позволит жителям области беспрерывно пользоваться качественным интернетом и стационарной связью.

Такая масштабная замена столбов проведена в Тюменской области впервые. Как отметили в "Ростелекоме", работы проведены благодаря собственным инвестициям компании.

Работы по замене конструкций охватили также Абатский, Армизонский, Вагайский, Заводоуковский, Исетский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский и Ялуторовский районы.