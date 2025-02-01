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Маскировочные сети и мишки-обереги отправили волонтёры тюменским бойцам

Общество, 16:48 13 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

425 юбилейную маскировочную сеть сплели волонтёры благотворительного фонда "Путевка в жизнь" в Тюмени. Очередная отправка гуманитарной помощи землякам, несущим службу на Белгородском и Курском направлениях, состоялась в областном центре 13 февраля.

"У нас очень дружный коллектив, - рассказал президент фонда Олег Мисько. - Наши милые женщины делают по две-три сети в день, основной костяк работающих постоянно - около восьми человек, но они периодически меняются и выдают очень хорошие темпы работы".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он добавил также, что в настоящее время волонтёры нуждаются в материалах, используемых при изготовлении камуфляжных сетей, так необходимых бойцам, и призвал жителей Тюмени помочь и связаться с фондом. "Требуется материал - спанбонд и металлические сети", - добавил он.

Кроме маскировочных сетей, тюменцы получают из дома обереги - игрушечных медведей ручной работы. По словам президента фонда, эта традиция возникла случайно во время командировки в Луганск: "Там был снайпер, мы увидели, что у него есть такой талисман - мишка, игрушка попала к нему случайно вместе с заявкой, и он её начал носить".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После этого волонтеры фонда стали просить попечителей и горожан приносить эти игрушки, потому что эта традиция распространилась среди бойцов, а в дальнейшем начали изготавливать такие талисманы собственными руками. "Мы верим, что тепло рук наших женщин принесёт ребятам удачу", - добавил Олег Мисько.

Николай Ступников

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# маскировочные сети

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