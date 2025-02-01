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Выставку картин художников из Алматы и Салехарда ко дню рождения Петра Ершова открыли в Тюмени

Общество, 19:09 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "За горами, за лесами, за широкими морями" художников Вячеслава Люй-ко из Алматы, Казахстан и Андрея Вахрушева из Салехарда, Ямал, открыли в Арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 14 февраля. Она посвящена автору сказки в стихах "Конёк-горбунок" Петру Ершову, которому 6 марта 2025 г. исполняется 210 лет со дня рождения.

Как рассказала организатор экспозиции, куратор арт-салона Наталья Сезева, каждый из художников создал свое индивидуально-неповторимое, образно-пластическое прочтение сказки.

"В экспозиции представлены, дополняя друг друга, две серии – графическая и живописная – из шестнадцати книжных иллюстраций. Каждая из них исполнена в оригинальной технике: у ямальского мастера – это рисунок карандашом с применением гуаши; художник из Казахстана обратился к холсту и акриловым краскам. Изобразительный язык рисунков Вахрушева тяготеет к традициям народного искусства народов Крайнего Севера, лаконичным и выразительным по силуэту и пластичным по форме изделиям из мамонтовой кости и дереву, ярким и насыщенным по цвету ненецким орнаментам на предметах быта. Люй-ко же находит основу для интерпретации сказки Ершова в искусстве восточной книжной миниатюры и одновременно русской лубочной картинке, на которой традиционно изображались мифически загадочные, таинственно-волшебные существа: летающие змеи, полканы, русалки… Художник создает свой сказочный бестиарий. Иллюстрации его наполнены безудержной фантазией, им присущи яркая театральность, зрелищность, экзотичность", - рассказала искусствовед Наталья Сезева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Художники демонстрируют свое прочтение текста сказки "Конек-горбунок" и делают это талантливо и убедительно.

Выставка "За горами, за лесами, за широкими морями" работает до 16 марта.

Возрастное ограничение: 6+.

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# арт-салон , Конек-Горбунок , художники

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