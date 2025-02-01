Выставку картин художников из Алматы и Салехарда ко дню рождения Петра Ершова открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "За горами, за лесами, за широкими морями" художников Вячеслава Люй-ко из Алматы, Казахстан и Андрея Вахрушева из Салехарда, Ямал, открыли в Арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 14 февраля. Она посвящена автору сказки в стихах "Конёк-горбунок" Петру Ершову, которому 6 марта 2025 г. исполняется 210 лет со дня рождения.

Как рассказала организатор экспозиции, куратор арт-салона Наталья Сезева, каждый из художников создал свое индивидуально-неповторимое, образно-пластическое прочтение сказки.

"В экспозиции представлены, дополняя друг друга, две серии – графическая и живописная – из шестнадцати книжных иллюстраций. Каждая из них исполнена в оригинальной технике: у ямальского мастера – это рисунок карандашом с применением гуаши; художник из Казахстана обратился к холсту и акриловым краскам. Изобразительный язык рисунков Вахрушева тяготеет к традициям народного искусства народов Крайнего Севера, лаконичным и выразительным по силуэту и пластичным по форме изделиям из мамонтовой кости и дереву, ярким и насыщенным по цвету ненецким орнаментам на предметах быта. Люй-ко же находит основу для интерпретации сказки Ершова в искусстве восточной книжной миниатюры и одновременно русской лубочной картинке, на которой традиционно изображались мифически загадочные, таинственно-волшебные существа: летающие змеи, полканы, русалки… Художник создает свой сказочный бестиарий. Иллюстрации его наполнены безудержной фантазией, им присущи яркая театральность, зрелищность, экзотичность", - рассказала искусствовед Наталья Сезева.

Художники демонстрируют свое прочтение текста сказки "Конек-горбунок" и делают это талантливо и убедительно.

Выставка "За горами, за лесами, за широкими морями" работает до 16 марта.

Возрастное ограничение: 6+.