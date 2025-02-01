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Более 600 кг почты доставили в Заболотье Тобольского района с начала зимы

Общество, 15:01 23 февраля 2025

Почта России | Фото: Почта России

Свыше 600 кг почтового груза доставили в Заболотье Тобольского района с начала декабря. В отдаленные пункты почту привозят один раз в неделю. За зиму специалисты почты совершают туда более десяти рейсов на снегоходах и автомобилях грузоподъёмностью от 0,5 до 2 т.

Почтовый маршрут до села Лайтмак и деревни Ачиры автотранспорт преодолевает за два-три часа.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе УФПС Тюменской области, зимняя доставка почты в Заболотье продлится до марта.

Корреспонденцию доставляют и в другие труднодоступные территории Тобольского и Вагайского районов. Так, в левобережный Тобольск зимой почту перевозят по ледовой переправе через р. Иртыш. Там находятся шесть почтовых отделений: два в Тобольске, по одному - в п. Сетово, д. Овсянниково, селах Ермаково и Ушарово. По ледовой переправе почту три раза в неделю перевозят УАЗ и ГАЗ. Грузоподъёмность таких автомобилей — от 1,5 до 5 тонн.

С апреля по ноябрь пенсии, почтовую корреспонденцию и подписные издания в Заболотье доставляют с помощью регулярных пассажирских авиаперевозок, а также водного и автомобильного транспорта. В 2024 г. за время речной навигации сотрудники Тобольского почтамта отправили в Заболотье более 1 тыс. кг почты и товаров первой необходимости на моторных лодках и катерах. В весенне-летний период на территорию Тобольского Левобережья корреспонденцию доставляют через паромную переправу.

"В труднодоступных пунктах Тюменской области, отрезанных от "большой земли" бездорожьем, проживает свыше тех тысяч человек. И наша задача, независимо от времени года и погоды, доставлять людям почту и необходимые товары", — рассказала врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

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# Заболотье , Почта России , Тобольский район

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