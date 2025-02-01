Форум "Девелопер года" соберёт в Тюмени экспертов строительной сферы со всего УФО
Форум "Девелопер года" соберёт в Тюмени экспертов строительной сферы со всего УФО в отеле DoubleTree by Hilton 5 марта, начало - в 10 часов, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Застройщики, девелоперы, банкиры, архитекторы и проектировщики, а также те, кто оценивают качество их работы, соберутся на одной площадке, чтобы обсудить тренды 2025 года, поделиться наработками, как продавать в условиях кризиса, узнают, как получить разрешения ресурсоснабжающих организаций и как сэкономить на проектировании.
Завершением мероприятия станет церемония награждения победителей премии "Девелопер года". Подробнее о форуме здесь.