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Форум "Девелопер года" соберёт в Тюмени экспертов строительной сферы со всего УФО

Общество, 08:53 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Девелопер года" соберёт в Тюмени экспертов строительной сферы со всего УФО в отеле DoubleTree by Hilton 5 марта, начало - в 10 часов, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Застройщики, девелоперы, банкиры, архитекторы и проектировщики, а также те, кто оценивают качество их работы, соберутся на одной площадке, чтобы обсудить тренды 2025 года, поделиться наработками, как продавать в условиях кризиса, узнают, как получить разрешения ресурсоснабжающих организаций и как сэкономить на проектировании.

Завершением мероприятия станет церемония награждения победителей премии "Девелопер года". Подробнее о форуме здесь.

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# девелопмент , форум

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