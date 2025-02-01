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Тюменцев из Рощино будет перевозить в Египет новая авиакомпания

Общество, 15:41 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая авиакомпания начнет перевозить тюменцев из Рощино в Египет. Almasria Airlines будет обслуживать маршрут Тюмень - Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы запланированы примерно раз в 10 дней. Билеты продаются в рамках пакетных туров.

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# аэропорт Рощино

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