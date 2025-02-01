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В Тюменской области впервые проходит интенсив по развитию социального предпринимательства

Общество, 12:03 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа "Мост" по развитию социального предпринимательства впервые проходит в тюменском центре "Семья" 27 и 28 февраля. В ней принимают участие представители всех муниципальных образований региона. Итогом станет разработка дорожных карт.

Региональный представитель фонда социальных программ "Наше будущее", член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила, что интенсив направлен на объединение бизнеса с муниципальной и региональной властью для решения социально-важных задач общества.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы готовы дать базовые и углубленные знания именно представителям власти – это понятие социального предпринимательства, чем соцпредприятия отличаются от обычного бизнеса, и чем они отличаются от НКО, какую пользу эти организации несут в муниципальные образования и как они решают социальные задачи. И расскажем о том, какие механизмы, зачастую даже не финансовые, способствуют развитию соцпроектов в отдельно взятой территории", - пояснила Сидорова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участникам презентуют опыт работы с социальным бизнесом из других регионов, обсудят практику Тюменской области. За последние три года количество социальных предприятий в регионе выросло в два раза и составляет 117. Но большая их часть сосредоточена в городах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По мнению заместителя директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, председателя комиссии по присуждению статуса социального предприятия Александра Горлатова, социальные предприниматели являются большими помощниками власти в части решения таких социальных вопросов, как работа с детьми с ОВЗ, пенсионерами, инвалидами – участниками СВО.

"Точки роста для развития данного сектора экономики есть везде, не только в Тюмени. И сегодняшняя программа она практико-ориентированная, они послушают экспертов, разработают дорожные карты. Самое главное – это зажечь социальных предпринимателей, чтобы они понимали, как работать с этой сущностью на своих территориях", - отметил Горлатов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель главы Голышмановского округа по социальным вопросам Марина Вакарина, призналась, что в муниципалитетах должного внимания социальному бизнесу пока не уделяется: "Поэтому мы здесь, чтобы понять, с кем необходимо зайти в работу, чтобы и здесь себя показать. Пока у нас работают только НКО и общественные советы, социальных предприятий нет, но мы готовы их создавать, работать с ними".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Абатского района Оксана Медведь сказала, что в селе открылся центр "Развивайка" для детей с ОВЗ. "Надеемся, что подобные и другие центры по социальному сопровождению населения будут появляться. Сейчас мы получим новые знания и будем применять их на практике", - уверена она.

Участникам программы "Мост" также расскажут о мерах поддержки социальных предпринимателей от центра "Мой бизнес", о конкурсе "Мой добрый бизнес", механизмах присуждения и подтверждения статуса.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"От тех, кто желает получить или подтвердить статус социального предприятия, центр "Мой бизнес" и департамент инвестполитики принимают документы, проверяют. Во втором полугодии начнет работать комиссия по вступлению в реестр. Всего есть четыре категории соцпредпринимательства: трудоустройство инвалидов, реализация продукции социально уязвимых людей, производство средств реабилитации, центры реабилитации или обучения", - уточнил руководитель центра инноваций и социальной сферы центра "Мой бизнес" Андрей Паздерин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Во второй день участники самостоятельно предложат новые механизмы для стимулирования развития социального предпринимательства. Эксперты от фонда "Наше будущее", региональной власти оценят дорожные карты и дадут рекомендации по внедрению в муниципалитетах.

Анжела Лебедева

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# интенсив , Мой бизнес , муниципалитеты , социальное предпринимательство

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