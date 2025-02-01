В Тюменской области впервые проходит интенсив по развитию социального предпринимательства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа "Мост" по развитию социального предпринимательства впервые проходит в тюменском центре "Семья" 27 и 28 февраля. В ней принимают участие представители всех муниципальных образований региона. Итогом станет разработка дорожных карт.

Региональный представитель фонда социальных программ "Наше будущее", член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила, что интенсив направлен на объединение бизнеса с муниципальной и региональной властью для решения социально-важных задач общества.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы готовы дать базовые и углубленные знания именно представителям власти – это понятие социального предпринимательства, чем соцпредприятия отличаются от обычного бизнеса, и чем они отличаются от НКО, какую пользу эти организации несут в муниципальные образования и как они решают социальные задачи. И расскажем о том, какие механизмы, зачастую даже не финансовые, способствуют развитию соцпроектов в отдельно взятой территории", - пояснила Сидорова.

Участникам презентуют опыт работы с социальным бизнесом из других регионов, обсудят практику Тюменской области. За последние три года количество социальных предприятий в регионе выросло в два раза и составляет 117. Но большая их часть сосредоточена в городах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По мнению заместителя директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, председателя комиссии по присуждению статуса социального предприятия Александра Горлатова, социальные предприниматели являются большими помощниками власти в части решения таких социальных вопросов, как работа с детьми с ОВЗ, пенсионерами, инвалидами – участниками СВО.

"Точки роста для развития данного сектора экономики есть везде, не только в Тюмени. И сегодняшняя программа она практико-ориентированная, они послушают экспертов, разработают дорожные карты. Самое главное – это зажечь социальных предпринимателей, чтобы они понимали, как работать с этой сущностью на своих территориях", - отметил Горлатов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель главы Голышмановского округа по социальным вопросам Марина Вакарина, призналась, что в муниципалитетах должного внимания социальному бизнесу пока не уделяется: "Поэтому мы здесь, чтобы понять, с кем необходимо зайти в работу, чтобы и здесь себя показать. Пока у нас работают только НКО и общественные советы, социальных предприятий нет, но мы готовы их создавать, работать с ними".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Абатского района Оксана Медведь сказала, что в селе открылся центр "Развивайка" для детей с ОВЗ. "Надеемся, что подобные и другие центры по социальному сопровождению населения будут появляться. Сейчас мы получим новые знания и будем применять их на практике", - уверена она.

Участникам программы "Мост" также расскажут о мерах поддержки социальных предпринимателей от центра "Мой бизнес", о конкурсе "Мой добрый бизнес", механизмах присуждения и подтверждения статуса.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"От тех, кто желает получить или подтвердить статус социального предприятия, центр "Мой бизнес" и департамент инвестполитики принимают документы, проверяют. Во втором полугодии начнет работать комиссия по вступлению в реестр. Всего есть четыре категории соцпредпринимательства: трудоустройство инвалидов, реализация продукции социально уязвимых людей, производство средств реабилитации, центры реабилитации или обучения", - уточнил руководитель центра инноваций и социальной сферы центра "Мой бизнес" Андрей Паздерин.

Во второй день участники самостоятельно предложат новые механизмы для стимулирования развития социального предпринимательства. Эксперты от фонда "Наше будущее", региональной власти оценят дорожные карты и дадут рекомендации по внедрению в муниципалитетах.

Анжела Лебедева