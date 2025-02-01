В регионах России откроют центры соцреабилитации на примере Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Их создадут на примере Тюменской области. На тюменском опыте будет выстраиваться сервис услуг с момента выявления такой семьи до ее глубокой ремиссии. Напомним, что в областном центре профилактики и реабилитации по Салаирскому тракту используют разные методики по возвращению к трезвой жизни подростков и взрослых. Здесь сложился уникальный опыт семейной реабилитации родителей с зависимостью. Курс длительный. И при его прохождении дети живут вместе с мамами и папами.

"Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить", - сказала она.

Львова-Белова отметила, что зависимости родителей являются одной из главных причин социального сиротства, поэтому необходимо научиться им помогать.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что Мария Львова-Белова посетила тюменский центр профилактики и реабилитации в апреле 2024 года.