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В регионах России откроют центры соцреабилитации на примере Тюменской области

Общество, 09:51 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Их создадут на примере Тюменской области. На тюменском опыте будет выстраиваться сервис услуг с момента выявления такой семьи до ее глубокой ремиссии. Напомним, что в областном центре профилактики и реабилитации по Салаирскому тракту используют разные методики по возвращению к трезвой жизни подростков и взрослых. Здесь сложился уникальный опыт семейной реабилитации родителей с зависимостью. Курс длительный. И при его прохождении дети живут вместе с мамами и папами.

"Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить", - сказала она.

Львова-Белова отметила, что зависимости родителей являются одной из главных причин социального сиротства, поэтому необходимо научиться им помогать.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что Мария Львова-Белова посетила тюменский центр профилактики и реабилитации в апреле 2024 года.

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# алкоголь , наркотики , семьи , уполномоченный по правам ребенка

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