В регионах России откроют центры соцреабилитации на примере Тюменской области
В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Их создадут на примере Тюменской области. На тюменском опыте будет выстраиваться сервис услуг с момента выявления такой семьи до ее глубокой ремиссии. Напомним, что в областном центре профилактики и реабилитации по Салаирскому тракту используют разные методики по возвращению к трезвой жизни подростков и взрослых. Здесь сложился уникальный опыт семейной реабилитации родителей с зависимостью. Курс длительный. И при его прохождении дети живут вместе с мамами и папами.
"Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить", - сказала она.
Львова-Белова отметила, что зависимости родителей являются одной из главных причин социального сиротства, поэтому необходимо научиться им помогать.
Напомним, что Мария Львова-Белова посетила тюменский центр профилактики и реабилитации в апреле 2024 года.