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10 студентов ТюмГУ победили в конкурсе фонда Потанина

Общество, 19:32 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Победителями стипендиального конкурса фонда Потанина стали 10 студентов Тюменского государственного университета.

Как сообщили в вузе, победители будут получать именную стипендию в размере 25 тыс. рублей каждый месяц до окончания обучения.

"Мы поздравляем Семёна Данилова, Дину Колпакову, Артёма Михалишина, Злату Панфилову, Матвея Пряникова, Оксану Слобожанину, Яну Тихоновец, Арсения Ходырева, Елизавету Шлычкову и Захара Кайзера", - уточняется в сообщении.

Отметим, пять победителей из Института социально-гуманитарных наук, еще три - представители Школы компьютерных наук, два — магистранты Передовой инженерной школы.

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# именная стипендия , студенты , ТюмГУ , фонд Потанина

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