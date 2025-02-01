10 студентов ТюмГУ победили в конкурсе фонда Потанина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Победителями стипендиального конкурса фонда Потанина стали 10 студентов Тюменского государственного университета.

Как сообщили в вузе, победители будут получать именную стипендию в размере 25 тыс. рублей каждый месяц до окончания обучения.

"Мы поздравляем Семёна Данилова, Дину Колпакову, Артёма Михалишина, Злату Панфилову, Матвея Пряникова, Оксану Слобожанину, Яну Тихоновец, Арсения Ходырева, Елизавету Шлычкову и Захара Кайзера", - уточняется в сообщении.

Отметим, пять победителей из Института социально-гуманитарных наук, еще три - представители Школы компьютерных наук, два — магистранты Передовой инженерной школы.