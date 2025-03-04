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Первоначальный резерв для борьбы с паводком сформировали в Казанском районе

Общество, 17:10 04 марта 2025

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Первоочередной запас полиэтиленовой пленки и мешков подготовиил в Казанском районе на случай весенего паводка. Жители территорий, подверженных затоплению, оповещены о возможных рисках. Об этом рассказала глава муниципалитета Татьяна Богданова в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременно в населенных пунктах очистят водопропускные трубы - работы начнутся с началом таяния снега. С 17 марта стартуют встречи с жителями сельских поселений, график дополнительно разместят на информационных ресурсах.

По предварительному прогнозу Росгидромета уровень воды в реке Ишим ожидается выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. Уточненный прогноз специалисты представят к середине марта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, меры противодействия паводку ранее рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность сил и средств. "Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента. Подготовить пункты временного размещения", - призвал он.

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# Александр Моор , Казанский район , паводок , подготовка к паводку , Татьяна Богданова

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