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В Тюмени отремонтируют площадь Памяти

Общество, 19:26 11 марта 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Площадь Памяти отремонтируют в Тюмени. В планах – обновить подсветку “Свечи”, а также покрасить и отремонтировать гранитное покрытие мемориала.

К 1 мая планируют заменить опоры освещения на центральной аллее и покрасить символы и фамилии, нанесенные на стеле.

“Мы продолжаем работу по благоустройству всех памятных мест в нашем городе. В прошлом году был успешно реализован первый этап благоустройства Исторической площади”, – написал глава города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Кроме того, специалисты управ ведут подготовительные работы, которые позволят провести ремонт всех памятных мест и знаков.

На памятниках установлены информационные стенды. Рядом с каждым мемориалом размещены таблички с QR-кодами, которые ведут на тематические страницы Книги памяти.

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# благоустройство , Максим Афанасьев , ремонт

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