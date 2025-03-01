В Тюмени отремонтируют площадь Памяти

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Площадь Памяти отремонтируют в Тюмени. В планах – обновить подсветку “Свечи”, а также покрасить и отремонтировать гранитное покрытие мемориала.

К 1 мая планируют заменить опоры освещения на центральной аллее и покрасить символы и фамилии, нанесенные на стеле.

“Мы продолжаем работу по благоустройству всех памятных мест в нашем городе. В прошлом году был успешно реализован первый этап благоустройства Исторической площади”, – написал глава города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Кроме того, специалисты управ ведут подготовительные работы, которые позволят провести ремонт всех памятных мест и знаков.

На памятниках установлены информационные стенды. Рядом с каждым мемориалом размещены таблички с QR-кодами, которые ведут на тематические страницы Книги памяти.