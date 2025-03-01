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Развитие народных художественных промыслов обсудят в Тюмени

Общество, 16:16 14 марта 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменцев приглашают принять участие в обсуждении развития народных художественных промыслов. Встреча пройдет в Штабе общественной поддержки "Единой России" 25 марта, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

На встрече поднимут вопросы перспектив развития ремёсел и промыслов, обсудят ремесленное предпринимательство, формирование регионального реестра мастеров НХП. Встреча состоится в форме диалога с экспертами, мастерами, представителями власти.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Более подробная информация по тел.: +7 (922) 470-88-18.

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# народные промыслы , ремесла , художественные промыслы

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