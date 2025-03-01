Заяц спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семья из пяти человек попала в ДТП из-за выскочившего на дорогу зайца в Ярковском районе 17 марта. Автомобиль Kia Cerato съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла на 71 км автодороги Ялуторовск - Ярково. Семья направлялась в Ялуторовск, когда на дорогу выбежало животное.

Пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров, в том числе 40-летняя жена водителя, дочь 20 лет, сын 17 лет и его друг.