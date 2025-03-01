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Заяц спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими в Тюменской области

Происшествия, 13:31 17 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семья из пяти человек попала в ДТП из-за выскочившего на дорогу зайца в Ярковском районе 17 марта. Автомобиль Kia Cerato съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла на 71 км автодороги Ялуторовск - Ярково. Семья направлялась в Ялуторовск, когда на дорогу выбежало животное.

Пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров, в том числе 40-летняя жена водителя, дочь 20 лет, сын 17 лет и его друг.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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