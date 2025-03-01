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В Тюменской области массово проверили водителей грузовиков

Общество, 18:24 19 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24 ДТП произошли по вине водителей грузовых автомобилей в Тюменской области в 2025 году. Четыре человека погибли, еще 24 получили ранения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Половина этих аварий произошли на территории областного центра.

Водителей грузовиков массово проверили 19 марта. Сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали соблюдение режима труда и отдыха, проверили техническое состояние автомобилей.

С водителями грузовиков они провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения ПДД и безопасного выбора скорости как на трассах, так и в населенных пунктах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , грузовики

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