В Тюменской области массово проверили водителей грузовиков

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24 ДТП произошли по вине водителей грузовых автомобилей в Тюменской области в 2025 году. Четыре человека погибли, еще 24 получили ранения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Половина этих аварий произошли на территории областного центра.

Водителей грузовиков массово проверили 19 марта. Сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали соблюдение режима труда и отдыха, проверили техническое состояние автомобилей.

С водителями грузовиков они провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения ПДД и безопасного выбора скорости как на трассах, так и в населенных пунктах.