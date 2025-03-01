В Тюменской области расширены полномочия учреждений допобразования
В Тюменской области перспективные спортсмены, которым исполнилось 18 лет, смогут еще два года заниматься в муниципальных спортшколах региона бесплатно по программам, которые соответствуют критериям федеральных стандартов спортподготовки.
Соответствующие поправки в региональный закон, регулирующий отдельные отношения в сфере образования, приняты на заседании Тюменской областной думы 20 марта.
"Законопроект наделяет исполнительные органы власти региона в сфере образования правом предоставления государственной поддержки дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки", - пояснила председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Щвецова.
Борис Олейник