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В Тюменской области расширены полномочия учреждений допобразования

Политика, 18:43 20 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области перспективные спортсмены, которым исполнилось 18 лет, смогут еще два года заниматься в муниципальных спортшколах региона бесплатно по программам, которые соответствуют критериям федеральных стандартов спортподготовки.

Соответствующие поправки в региональный закон, регулирующий отдельные отношения в сфере образования, приняты на заседании Тюменской областной думы 20 марта.

"Законопроект наделяет исполнительные органы власти региона в сфере образования правом предоставления государственной поддержки дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки", - пояснила председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Щвецова.

Борис Олейник

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# Ольга Швецова , Тюменская облдума

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