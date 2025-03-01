Строительные работы в детском саду в ЖК "Легенда Парк" в Тюмени — на стадии завершения

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Строительные работы в детском саду в ЖК "Легенда Парк" в Тюмени находятся на стадии завершения.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

20 марта он посетил строительную площадку нового детского сада, возводимого в рамках региональной программы. Этот объект стал уже десятым детским садом, построенным тюменским заводом ЖБИ-3. Предыдущий аналогичный проект был реализован осенью 2024 года в микрорайоне Мелиораторов.

"Дошкольное учреждение рассчитано на более чем 300 малышей активно развивающегося района. На сегодняшний день возведена коробка здания и внутренние перегородки. Внутри ведутся отделочные работы: штукатурка стен и заливка полов. Параллельно осуществляется монтаж вентиляции и кровельных конструкций", — поделился Максим Афанасьев.

Строительство детского сада в ЖК "Легенда Парк" планировал завершить в течение полутора лет. Окончание работ запланировано на осень, но строители стремятся сдать объект досрочно.