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Строительные работы в детском саду в ЖК "Легенда Парк" в Тюмени — на стадии завершения

Общество, 21:54 20 марта 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Строительные работы в детском саду в ЖК "Легенда Парк" в Тюмени находятся на стадии завершения.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

20 марта он посетил строительную площадку нового детского сада, возводимого в рамках региональной программы. Этот объект стал уже десятым детским садом, построенным тюменским заводом ЖБИ-3. Предыдущий аналогичный проект был реализован осенью 2024 года в микрорайоне Мелиораторов.

"Дошкольное учреждение рассчитано на более чем 300 малышей активно развивающегося района. На сегодняшний день возведена коробка здания и внутренние перегородки. Внутри ведутся отделочные работы: штукатурка стен и заливка полов. Параллельно осуществляется монтаж вентиляции и кровельных конструкций", — поделился Максим Афанасьев.

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Строительство детского сада в ЖК "Легенда Парк" планировал завершить в течение полутора лет. Окончание работ запланировано на осень, но строители стремятся сдать объект досрочно.

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# детский сад , Максим Афанасьев

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