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Михаил Мишустин: темпы роста российской экономики превышают среднемировые показатели

Экономика, 14:37 26 марта 2025

фото с сайта Госдумы РФ

Российская экономика второй год подряд развивается темпами, превышающими среднемировые показатели. Именно такую цель определил президент страны, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

В частности, он сообщил, что рост ВВП по итогам 2024 года составил 4,1%, что кратно больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост российской экономики превысил европейскую более, чем в шесть раз, а в ряде государств уже наблюдается рецессия.

"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", – подчеркнул глава правительства.

Такой успех, по его словам, это заслуга граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента и активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного, научного и делового сообществ.

Основной движущей силой экономического роста стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%.

Правительство в приоритетном порядке поддерживает все более технологичные и диверсифицированные проекты, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость.

Рост реальных доходов населения составил почти 8,5%, уровень безработицы снизился до исторического минимума, сообщает правительство России.

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# ВВП , Михаил Мишустин , экономика

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