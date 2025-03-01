Михаил Мишустин: темпы роста российской экономики превышают среднемировые показатели
Российская экономика второй год подряд развивается темпами, превышающими среднемировые показатели. Именно такую цель определил президент страны, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
В частности, он сообщил, что рост ВВП по итогам 2024 года составил 4,1%, что кратно больше, чем в среднем у развитых стран. За два года рост российской экономики превысил европейскую более, чем в шесть раз, а в ряде государств уже наблюдается рецессия.
"Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое", – подчеркнул глава правительства.
Такой успех, по его словам, это заслуга граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента, координации работы правительства с Банком России, серьезных усилий со стороны представителей парламента и активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного, научного и делового сообществ.
Основной движущей силой экономического роста стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%.
Правительство в приоритетном порядке поддерживает все более технологичные и диверсифицированные проекты, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость.
Рост реальных доходов населения составил почти 8,5%, уровень безработицы снизился до исторического минимума, сообщает правительство России.